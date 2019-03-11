У межах деколонізації України Інститут національної пам’яті ініціює перегляд дат заснування Дніпра та Павлограда в Дніпропетровській області, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, не можна виводити дату заснування Дніпра від часів Катеринослава російської імператриці Катерини ІІ, а Павлограда – від її сина Павла, адже обидва міста мають набагато давнішу, козацьку історію.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода Володимир В’ятрович, Інститут національної пам’яті має на меті розробити відповідний законопроект щодо деколонізації України, передатація міст буде одним із його аспектів.

«Ми тільки розпочинаємо дискусію щодо необхідності деколонізації в Україні й ті приклади, які я наводжу, – це те, що ми вже напрацювали. Цього тижня, 14 березня, відбудеться перша публічна дискусія на цю тему. Відповідно названі мною міста – Павлоград і Дніпро – це лише приклади. Ще приклад – Одеса, яка має набагато давнішу історію, ніж кінець 18 століття. Але це лише поверхневий рівень, який ми будемо поглиблювати в ході дискусії за участі істориків, експертів, людей, які мають певний досвід щодо того, як відбувалася деколонізація в інших країнах», – зауважив Володимир В’ятрович.

За словами керівника Інституту національної пам’яті, деколонізація передбачає позбавлення в публічному просторі слідів імперського минулого, зокрема, тих, які можуть бути використані для відновлення імперії, передусім російської.

«Коли ми говоримо про позбавлення імперської спадщини, вочевидь мова йде не про все, пов’язане з періодом, коли Україна входила до складу імперій, а мова йде про ті знаки імперій, які пов’язані зі становленням цих імперій, зі знищенням української спільноти. До прикладу, мова йде про політичне, військове керівництво імперій, яке увічнене на українській території. Але поки це лише наші пропозиції, які ще потребують доповнення і, очевидно, критики», – зазначив Володимир В’ятрович.

За його словами, цілком можливо, що мова дійде й до пропозицій щодо зміни топоніміки, пов’язаної з імперським минулим.

21 червня 2017 року на сесії міськрада Дніпра не підтримала проект рішення про перегляд віку міста і «додавання» йому ще 252 років. Частина депутатів піддала сумніву думку істориків щодо необхідності передатації міста, частина – заявила про непоінформованість у цьому питанні. Раніше історики Дніпра заявили, що знайшли докази того, що місто старше на 252 роки, і місто потребує передатації, адже рік заснування Катеринослава (сучасного Дніпра) – 1776 – нав’язаний ще Російською імперією. Насправді місто більш давнє і засноване за Доби Козаччини, вважають історики.

У 2016 році в Павлограді, названому так на честь сина Катерини ІІ Павла, пролунала ініціатива щодо перейменування міста: після декомунізації, зазначали автори ідеї, має відбутись «деімперіалізація» України.