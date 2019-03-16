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16 Березень 2019, Київ 08:02
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У популярності Бандери, Петлюри чи Мазепи велика заслуга російської пропаганди – В’ятрович

У популярності Бандери, Петлюри чи Мазепи велика заслуга російської пропаганди – В’ятрович
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Для Кремля переосмислення радянського минулого українцями є вкрай небезпечним, оскільки на цій ідеології зараз тримається «путінський режим». Так прокоментував голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович порушену проти нього кримінальну справу у Росії, назвавши такі дії російського Слідчого комітету «театром абсурду». В Україні ж за всю історію незалежності це переосмислення є найбільш масштабним завдяки війні на Донбасі. А «криголамами», які запустили цей процес – люди, яких ця війна торкнулася, наголосив він. Про те, чому українцям не варто переймати «совкові» моделі пам’яті, що б здивувало Бандеру сьогодні та як Україні побудувати «раціональні» відносини з сусідами, Володимир В’ятрович розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

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