Археологи повідомили про знахідку однієї з найдавніших осель Дніпра початку XVII сторіччя

У Дніпрі, на території Новобогородицької фортеці, археологи знайшли одну з найдавніших осель Дніпра, збудовану на початку XVII сторіччя, повідомив керівник археологічної експедиції на території фортеці, начальник Дніпровської археологічної експедиції НАНУ Дмитро Тесленко.

За його словами, споруда була повсякденним житлом заможного козака, мешканця містечка Стара Самар, давнього поселення на теренах лівобережної частини нинішнього Дніпра.

Як розповів Тесленко, дім був не землянкою, а наземною спорудою з глинобитними стінами.

«У печі ми знайшли перегорілі залишки пшоняної каші. Але тут не збереглося жодного знаряддя праці. Загалом це житло проіснувало до 1688 року і було зруйноване з початком будівництва Новобогородицької фортеці. Такий висновок ми робимо на основі того, що тут немає жодного матеріалу, датованого пізнішим періодом», – розповів Тесленко.

Дослідники припускають, що в оселі жило заможне подружжя, про що свідчать російські, турецькі, шведські, польські монети, хрести, уламки імпортного посуду зі скла та глини, перстень із кораловими вставками, філігранний срібний ґудзик. Піч була оздоблена кахлями. Харчувались, зокрема, дичиною та рибою. Під час експедиції археологи виявили рештки вирезуба – риби, яка колись водилася в Самарі, а зараз майже зникла.

Розкопки на території Новобогородицької фортеці проводяться вже понад 12 років. Але особливу увагу їм почали приділяти цьогоріч. За однією з версій археологів, які підтримують ідею передатування часу виникнення Дніпра, саме з цього поселення може вести свій початок місто.

21 червня 2017 року на сесії міськрада Дніпра не підтримала проект рішення про перегляд віку міста і «додавання» йому ще 252 років. Частина депутатів поставила під сумнів думку істориків щодо необхідності передатування міста, частина заявила про непоінформованість у цьому питанні.

Раніше історики Дніпра заявили, що знайшли докази того, що місто старше на 252 роки, ніж вважається нині, і потребує офіційного передатування, адже рік заснування Катеринослава (сучасного Дніпра) – 1776-й – нав’язаний іще Російською імперією. Насправді місто більш давнє і засноване за доби Козаччини, вважають історики.

За словами керівника археологічної експедиції Ірини Ковальової, вони спираються на дані археологічних розкопок на території, де раніше розташовувалося старовинне місто Стара Самар. Там були знайдені артефакти, які дозволяють говорити, що Стара Самар була заснована в 1524 році як міське поселення.