У штаті Нью-Йорк під час нападу на будинок рабина ножові поранення отримали 5 людей

У штаті Нью-Йорку пізно ввечері 28 грудня стався напад на будинок рабина, де святкували Хануку. П’ятеро людей отримали ножові поранення, повідомила місцева Рада ортодоксальних євреїв.

Поранених госпіталізували, двоє з них були у критичному стані. Зазначається, що один із постраждалих отримав шість ножових ран.

Поліція повідомила, що підозрюваний у нападі втік з місця злочину, але пізніше його затримали.

Генеральний прокурор штату Летиція Джеймс висловила «глибоке занепокоєння» нападом, вона нагадала про «нульову толерантність» до злочинів на ґрунті ненависті.

Поліція Нью-Йорка зазначила, що 27 грудня було посилено патрулювання у районах, де проживає значна кількість євреїв, після низки антисемітських атак.