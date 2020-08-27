Австралійця, який влаштував торік стрілянину в мечетях у Новій Зеландії, засудили до довічного ув’язнення

Суд у Новій Зеландії засудив чоловіка, який влаштував у двох мечетях в Крайстчерчі теракти, через що загинула 51 людина, до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення.

Суддя Високого суду Кемерон Мандер сказав 29-річному австралійцю Брентону Тарранту, що його злочини були «настільки жахливими», що навіть його утримання під вартою до смерті «не вичерпає вимог щодо покарання». Мандер сказав, що, на його думку, Таррант не мав жодного співчуття до своїх жертв.

Таррант на суді мовчав. Його адвокат повідомив суду, що він не заперечує проти вироку.

Це перший випадок, коли в Новій Зеландії винесли вирок про довічне ув’язнення без права дострокового звільнення. В країні немає смертної кари.

Таррант визнав себе винним за 51 звинуваченням у вбивстві, 40 пунктами звинувачення у замаху на вбивство і одному звинуваченні в скоєнні терористичного акту під час стрілянини в 2019 році.

24 серпня прокуратура повідомила, що Таррант планував напад і на третю мечеть, а також планував спалити мечеті.

15 березня 2019 року у місті Крайстчерч загинула 51 людина, ще близько пів сотні були поранені, коли Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Австралієць, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», в якому описував мотиви свого вчинку.