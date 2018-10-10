Затриманих після інциденту з журналісткою NewsOne відпустили – поліція

Чотирьох людей затримували після того, як журналістку NewsOne облили кефіром під час акції біля Міністерства внутрішніх справ України на підтримку Сергія Мазура, координатора праворадикальної організації «С14» та помічника народного депутата Ігоря Луценка. Про це Радіо Свобода повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Цей чоловік (той, хто, ймовірно, облив журналістку кефіром – ред.) був затриманий співробітниками поліції, які на місці стежили за правопорядком. При цьому, коли його затримали, деякі учасники акції намагалися перешкоджати роботі поліцейських. У ході конфліктної ситуації один із них отримав тілесне ушкодження, йому була надана допомога медиків», – сказав Тракало.

Він розповів, що четверо затриманих давали пояснення в Печерському відділенні поліції, однак наразі всіх відпустили.

Речник додав, що інцидент кваліфікували як дрібне хуліганство.

Читайте також – Гранатою у кватирку: що відомо про замах на координатора «С14» Сергія Мазура

У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура. Унаслідок інциденту батька активіста з осколковими пораненнями забрали до лікарні. Згодом Мазур повідомив, що його батькові стало краще.

Удень біля МВС відбулася акція з вимогою ефективного розслідування нападу на родину Мазура. Один з учасників мітингу облив кефіром журналістку NewsOne.

Це не перший подібний інцидент: у вересні в її колегу кинули яйцем під час акції проти видачі Росії добровольця Тимура Тумгоєва.