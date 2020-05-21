Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через заяви про євреїв у Третьому рейху

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через заяви про євреїв у військах нацистського Третього рейху та існування єврейських дивізій СС (так званих «захисних загонів»).

За даними Нацради, заяви пролунали 8 травня в ефірі програми «Протистояння» з вуст підприємця Андрія Пальчевського та політолога Вадима Карасьова.

«Поширені в ефірі ТОВ «Новини 24 години» твердження щодо служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту, який підірвав підґрунтя європейської цивілізації, розпалення ворожнечі щодо єврейського народу, який зазнав мільйонних жертв як від дій формувань СС, так і від інших військових формувань нацистського Третього рейху», – заявили в Нацраді.

Регулятор вбачає в заявах ознаки пропаганди або розпалювання національної расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.

За даними ЗМІ, телеканал NewsOne належить народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.