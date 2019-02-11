Радіо Свобода запускає «Ньюзрум» для молоді

«Котики, єдинороги з кониками. Президент працює в церкві». Десь так уявляє собі вибори і політичну ситуацію в країні юна аудиторія, яка братиме участь у виборах вже за 10 років. «Коли вибори? Хто кандидати? Де моя дільниця для голосування? Навіщо йти на вибори?» – такі питання ставлять собі ті, хто цього року голосуватиме вперше.

Українська редакція Радіо Свобода запускає новий мультимедійний проект «Ньюзрум» на платформі YouTube.

«Ми хочемо, щоб молоді люди орієнтувалися в тому, що на них обвалюється з усіх можливих джерел інформації, розуміли, що головне, а де маніпуляція, знаходили відповіді на запитання «чому?», «як?» і «що мені з того?» – говорить про мету проекту головний продюсер Української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна.

Команда буде показувати складне та важливе у доступній, сучасній формі, говорити однією мовою зі своєю аудиторією, при цьому дотримуватися стандартів Радіо Свобода щодо балансу, точності, неупередженості. Глядач побачить ексклюзивні матеріали мультимедійних журналістів на теми політики, виборів, соціального життя, розваг, зазирне за лаштунки конвергентного ньюзруму Радіо Свобода, завдяки інтерактиву буде залучений у те, що відбувається в прямому ефірі.

З понеділка, 11 лютого, у будні о 18:00 в прямому ефірі «Ньюзрум».

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Котики теж будуть;)