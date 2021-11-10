Американсько-українські благодійники провели міні-концерт в Одеському онкодиспансері

У рамках українсько-американського доброчинного проєкту «Незабутня Квітка» в Одеському обласному онкологічному диспансері пройшов міні-концерт, організатори закликають обласну і центральну владу проводити регулярні сеанси «музичної підтримки» для хворих на онкологію.

Концерт солістки одеської філармонії, заслуженої артистки України Діани Гульцової відбувся у мамологічному відділенні диспансеру. Фортепіано для концерту благодійники подарували диспансеру – інструмент залишиться у відділенні для майбутніх виступів.

Як розповів Радіо Свобода засновник і продюсер проєкту, уродженець Одеси Алекс Гутмахер, разом із обласним департаментом культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини вони звернулися до міністерств охорони здоров’я і культури, щоб проводити культурні заходи для підтримки пацієнтів регулярно.

«Це дуже важливо – я б хотів, щоб у кожному онкологічному центрі щомісяця був концерт для реабілітації людей. Щоб приходили артисти і виконавці, щоб люди отримували задоволення від музики», – зазначив продюсер у коментарі Радіо Свобода.

Гутмахер пригадав, що коли сам лікувався від онкологічного захворювання в Сполучених Штатах, до нього та інших пацієнтів регулярно приходили музиканти і артисти. Для них цей громадський обов’язок був за честь, додав Гутмахер. У рамках п’ятнадцятирічного проекту раніше були зібрані кошти на п’ять пересувних мамографів, два з яких впродовж останніх трьох років були доставлені до Одеського обласного онкологічного диспансеру. Інші апарати відправлені до Вінниці, Дніпра і Черкас.

За фортепіано і реабілітацію пацієнтів проєкту подякував генеральний директор онкодиспансеру Вʼячеслав Полясний. «Ми вже впродовж шести років намагаємося розповсюджувати ідею протидії раку молочної залози в нашому регіоні. Ми працюємо в різних напрямках – у нас є пересувні мамографи, працюють скринінгові програми. Важливі і культурні заходи, які проводять в рамках проєкту. Ми будемо регулярно проводити такі концерти і в цьому відділенні, і в інших», – наголосив Полясний.

Проєкт «Незабутня Квітка» було започатковано в березні 2007 році в Українському музеї у Нью-Йорку з вечора пам’яті Квітки Цісик – американської співачки українського походження, яка померла від раку молочної залози в 1998 році. Від такої ж хвороби померла її матір і сестра. З 2008 року в рамках проєкту в Україні регулярно проходять музичні вечори, концерти і урочисті заходи на згадку про Квітку Цісик та на підтримку жінок, що хворіють чи відновлюються від цього онкологічного захворювання.