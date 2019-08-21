12% українців зараз не підтримали б проголошення Незалежності України – опитування

12% українців зараз «однозначно» або «скоріше» не підтримали б проголошення Незалежності, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг».

Водночас 67% опитаних «однозначно» зараз підтримали б рішення проголосити Незалежність України, 15% – «скоріше» б підтримали. Ще 6% не змогли визначитися з відповіддю.

«Рейтинг» зазначає, що у серпні 2013 року «однозначно» або «скоріше» не підтримали б проголошення Незалежності України 28% опитаних, 61% громадян підтримали б цей крок.

Україна проголосила Незалежність 24 серпня 1991 року. Через три місяці, 1 грудня, 90% учасників Всеукраїнського референдуму підтримали Акт проголошення незалежності.