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21 Серпень 2019, Київ 20:25
Новини | Суспільство

12% українців зараз не підтримали б проголошення Незалежності України – опитування

Під час військового параду до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

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12% українців зараз «однозначно» або «скоріше» не підтримали б проголошення Незалежності, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг».

Водночас 67% опитаних «однозначно» зараз підтримали б рішення проголосити Незалежність України, 15% – «скоріше» б підтримали. Ще 6% не змогли визначитися з відповіддю.

«Рейтинг» зазначає, що у серпні 2013 року «однозначно» або «скоріше» не підтримали б проголошення Незалежності України 28% опитаних, 61% громадян підтримали б цей крок.

Україна проголосила Незалежність 24 серпня 1991 року. Через три місяці, 1 грудня, 90% учасників Всеукраїнського референдуму підтримали Акт проголошення незалежності.

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