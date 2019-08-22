Незалежність України підтримують 89% громадян – опитування

Якби референдум щодо проголошення незалежності відбувся у серпні 2019 року, то 89% його учасників підтримали б таке рішення. Такі результати загальнонаціонального дослідження оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, який спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провів опитування з 8 до 20 серпня 2019 року.

«Такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму», – нагадують соціологи.

Також понад дві третини (68,5%) українців вважають День Незалежності державним святом, для 22,6% це просто вихідний день, а 4,2% опитаних називають цей день історичною помилкою.

25,6% українців вважають, що за всі роки незалежності більше було позитивного, 23,3% – негативного, а більшість – 45,7% – схиляється до думки, що було порівну й позитивного, й негативного.

Опитування проходило в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу. Загалом було опитано 2040 респондентів від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.