ЮНЕСКО включив французьку Ніццу до об’єктів світової спадщини

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив Ніццу до об’єктів світової спадщини.

«Новий об’єкт у Переліку світової спадщини: Ніцца, зимовий курорт французької Рів’єри», – мовиться у дописі.

На засіданні 25 липня комітет вніс ще чотири об’єкти до свого списку світової спадщини. До списку потрапили: Цюаньчжоу – світовий центр торгівлі в Китаї епохи династій Сун-Юань; храм Каката – Рудрешвара (Рамаппа), штат Телангана (Індія); транс-іранська залізниця (Іран); ландшафт мистецтв і наук Paseo del Prado і Buen Retiro (Іспанія).

24 липня в список світової спадщини ЮНЕСКО були внесені 11 європейських курортних міст, а також культурний район Хіма в Саудівській Аравії, який містить значну колекцію наскальних зображень, Кордуанський маяк у Франції, Дармштадтська колонія художників на Матільденгьое (Німеччина) і цикли фресок XIV століття в Падуї (Італія).

Список нині налічує понад 1100 пам’яток культурної і природної спадщини в 167 країнах.