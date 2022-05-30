Нічні обстріли військ РФ на Дніпропетровщині: влада каже, що постраждалих немає

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram про нічні обстріли військ РФ у регіоні.

«Ніч із затяжною тривогою. По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали,» – написав Резніченко.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив вранці: «На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу».