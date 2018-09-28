Поліція Нідерландів заявляє про запобігання масштабному теракту, затримання 7 підозрюваних

У Нідерландах поліція затримала сімох підозрюваних у підготовці масштабного терористичного акту, повідомляє прокуратура країни.

Спецоперація проводилася в містах Арнгем, що за 100 кілометрів від Амстердама, і Верт – на півдні Нідерландів поблизу кордону з Німеччиною і Бельгією.

У затриманих вилучили гранати, автомати і матеріали для виготовлення бомби.

Трьох підозрюваних вже раніше затримували за спробу виїхати за кордон, щоб воювати на боці ісламістських збройних формувань. Вік затриманих – від 21 до 34 років.

Ймовірний очільник групи затриманих – 34-річний виходець з Іраку, в минулому році його засуджували за спробу приєднатися до екстремістської організації «Ісламська держава».

Представники сил безпеки Нідерландів заявили, що, незважаючи на затримання, небезпека терактів зберігається. Рівень терористичної загрози підвищено до четвертого рівня з максимальних п’яти.