У Нідерландах після зіткнення з будівельною технікою загорівся поїзд

Щонайменше одна людина загинула і 30 поранені внаслідок аварії поїзда в Нідерландах, повідомляє агенція Reuters. У поїзді було близько 50 осіб, він зіткнувся з будівельним краном, що стояв на залізничних коліях.

Агентство ANP передає, що перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю, другий впав на бік, а в третьому вагоні почалася пожежа. Її вже загасили.

Громадський мовник Нідерландів NOS зазначає, що інцидент стався удосвіта неподалік міста Ворсхотен. Пасажирський поїзд йшов з Гааги до міста Лейден.

Reuters з посиланням на представника пожежної охорони повідомляє, що 19 людей госпіталізовані. За інформацією екстрених служб, іншим постраждалим надається допомога на місці.