Уряд Нідерландів присудив премію захисниці кримських політв’язнів

Уряд Нідерландів присудив премію «Тюльпан прав людини» адвокатці з анексованого Криму Лілі Гемеджі, яка є захисником кримських політв’язнів Кремля.

«Це премія за правозахисну діяльність і не більше. Наскільки я розумію, посольство саме вибрало мене. Чи був хтось, хто пропонував мою кандидатуру, чи ні, я не в курсі. Хто був ініціатором цього висунення, також для мене залишається загадкою. Ми ж працюємо не заради премій і мету їх отримання ми собі не ставимо», – сказала Гемеджі кореспондентові проєкту Крим.Реалії.

Вона зазначила, що таке визнання говорить про те, що є союзники і друзі «в боротьбі проти несправедливості».

«Це дуже цінно, звичайно. Я вважаю, що це – не тільки моє досягнення. Це колективна премія всіх адвокатів, які працюють у Криму. Це премія активістів «Кримської солідарності». Це премія всіх тих, хто зазнав переслідування за захист прав людини», – додала Гемеджі.

5 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол вручить премію «Тюльпан прав людини» правозахисникам з Криму й Одеси.

Ліля Гемеджі є захисницею фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», одного з координаторів громадського об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, визнаного в’язнем сумління.

«Тюльпан прав людини» – це нагорода уряду Нідерландів, ініційована МЗС країни. З 2008 року її щорічно присуджують правозахисникам і організаціям, які підтримують права людини на глобальному рівні.

З 2018 року посольство Нідерландів в усьому світі також вручає місцеві нагороди активістам і правозахисникам, які перебувають у небезпеці через свою роботу.