У Нідерландах засудили 43-річного інженера – передавав РФ дані про мікросхеми

Окружний суд Роттердама засудив до трьох років позбавлення волі 43-річного інженера, який передавав Росії корпоративну інформацію компаній ASML та NXP.

Засуджений, за даними суду, має значний стаж роботи у сфері високих технологій. Він раніше працював у цих компаніях, протягом більш ніж чотирьох років копіював інформацію з серверів ASML і NXP і зберігав їх у своєму комп’ютері. Протягом 18 місяців він передавав інформацію росіянину. Йдеться про відомості про налаштування виробничих ліній виготовлення мікросхем.

За даними Нідерландської радіомовної корпорації (NOS), засуджений – російський інженер Герман А., при цьому не уточнюється його громадянство. Під час суду він заперечував, що є російським шпигуном. За даними нідерландської розвідки, чоловік контактував із Службою зовнішньої розвідки Росії.

Прокуратура під час слухань заявила, що він регулярно літав до Москви, а після повномасштабного вторгнення РФ Україну потрапляв до Росії через Туреччину та Сербію. У органі нагляду заявили, що він отримував «значні суми» після поїздок до Росії. Так, за даними відомства, у період з 2021-го по 2024 рік він вніс на свій рахунок 43 900 євро готівкою, проте суд визнав не доведеними докази про те, що він отримував гроші за передану інформацію.

Чоловіка визнали винним у порушенні санкцій ЄС. Він також визнав себе винним у зламі комп’ютерів. Згідно з матеріалами суду, він без дозволу та з метою, не пов’язаною з роботою, отримав доступ до систем ASML та NXP.

«Той факт, що файли містять застарілу інформацію, не має значення, оскільки ця інформація може становити велику цінність для країни з нижчим рівнем знань. Необхідно запобігти можливості одержання країною, що воює, вигоди від передових технологій», – ідеться в пресрелізі суду.

ASML – найбільший виробник устаткування мікроелектронної промисловості, необхідного для виготовлення мікросхем і мікропроцесорів. NXP виробляє напівпровідникові компоненти для різних приладів, що використовуються в автомобілебудуванні, космічному радіозв’язку та мобільних пристроях.