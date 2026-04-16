Нідерланди в червні передадуть Україні протимінний корабель – Зеленський

Україна в червні отримає від Нідерландів протимінний корабель класу Alkmaar, на якому зараз готують український екіпаж, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомила пресслужба президента, Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен 16 квітня зустрілися у Фліссінгені з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі.

За даними ОП, екіпаж працює з різними типами підводних дронів для пошуку, ідентифікації і знешкодження мін, а значна частина моряків має реальний бойовий досвід, включно з морським.

«Нідерланди повністю підготують екіпаж і вже в червні передадуть корабель Україні. Він отримає назву «Генічеськ» – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси», – повідомив Зеленський.

Передбачається, що судно візьме участь у навчаннях Sea Breeze у 2027 році.

За даними Офісу президента, цей корабель – уже п’ятий серед тих, які отримає Україна. Перші чотири передали Велика Британія, Бельгія і Нідерланди. Вони називаються «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» і «Мелітополь». Два з них – класу Sandown, ще два, як і майбутній «Генічеськ», – Alkmaar.

Усі пʼять суден поки що базуватимуться у Великій Британії, а після закінчення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії і «значно посилять спроможності ВМС», зазначили в ОП.

Президент Зеленський 16 квітня перебуває з візитом у Нідерландах, куди він прибув з Італії.