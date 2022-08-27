Війська РФ обстріляли Нікополь і три громади на Дніпропетровщині – Лукашук

Упродовж суботи російські війська завдали ракетних ударів та обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь та три громади Дніпропетровської області, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети «земля-повітря». Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Крім того, виникла пожежа на відкритій території. В результаті обстрілу постраждалих немає», – написав він у Telegram.

Крім того, повідомив Лукашук, зі ствольної артилерії армією РФ була обстріляна Марганецька громада.

«Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач», – зазначив Лукашук.

За його словами, без жертв і руйнувань обійшлося у Криворізькому районі, де російські війська вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Апостолівської громад.

Голова облради також повідомив, що у Томаківській громаді сьогодні ЗСУ збили російський безпілотник.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.