Голова ОВА повідомив про руйнування на Нікопольщині через російські удари

Російські військові за день сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі обстріляли з артилерії, внаслідок чого є руйнування, повідомив ввечері 21 січня голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Через обстріли у самому Нікополі пошкоджені дві п’ятиповерхівки і шість приватних осель. В одній із хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Понівечені й підприємство і три господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його даними, загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.