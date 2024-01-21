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Голова ОВА повідомив про руйнування на Нікопольщині через російські удари

Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, грудень 2023 року
Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, грудень 2023 року

Російські військові за день сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі обстріляли з артилерії, внаслідок чого є руйнування, повідомив ввечері 21 січня голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Через обстріли у самому Нікополі пошкоджені дві п’ятиповерхівки і шість приватних осель. В одній із хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Понівечені й підприємство і три господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його даними, загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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