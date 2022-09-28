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Війська РФ вночі тричі атакували Нікополь – ОВА

У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків

Російські війська вночі тричі атакували Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією… По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач», – написав він у телеграмі.

За його словами, через російські обстріли без світла залишилися майже 8 000 родин жителів Нікополя.

Валентин Резніченко додав, що у Марганецькій громаді наслідки атаки військ РФ з’ясовуються.

Голова Дніпропетровської ОВА нагадав, що у Криворізькому районі напередодні ввечері сили ППО збили російську ракету Х-59.

Нікопольський та Криворізький райони регулярно потерпають від російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.

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