Війська РФ вночі тричі атакували Нікополь – ОВА

Російські війська вночі тричі атакували Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією… По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач», – написав він у телеграмі.

За його словами, через російські обстріли без світла залишилися майже 8 000 родин жителів Нікополя.

Валентин Резніченко додав, що у Марганецькій громаді наслідки атаки військ РФ з’ясовуються.

Голова Дніпропетровської ОВА нагадав, що у Криворізькому районі напередодні ввечері сили ППО збили російську ракету Х-59.

Нікопольський та Криворізький райони регулярно потерпають від російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.