У Нікополі на виборах мера кандидат від партії «За майбутнє» переміг висуванця «Слуги народу»

У другому турі виборів мера Нікополя Дніпропетровської області переміг кандидат від партії «За майбутнє», секретар міськради Олександр Саюк – 12,5 тисяч голосів виборців (54,6%). Результати другого туру виборів міського голови оприлюднила Нікопольська міська територіальна виборча комісія. Водночас кандидат від партії «Слуги народу» Руслан Олійник отримав 9,6 тисяч голосів виборців (42%).

У голосуванні взяли участь 22,9 тис. жителів міста. 767 виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Раніше представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв повідомив, що у Нікополі опрацювали 100% протоколів ДВК. Повідомлялось, що, за попередніми даними, Саюк отримав 55% голосів виборців, а його конкурент Олійник – 41% голосів. Явка склала 24%.

У другому турі виборів мера в місті Нікополь 22 листопада брали участь: Олександр Саюк, який набрав у першому турі 21,86% голосів, та Руслан Олійник із попереднім результатом 17,85%.