В аеропортах Німеччини розпочався одноденний страйк

У великих аеропортах Німеччини пізно ввечері 31 січня розпочався одноденний страйк працівників авіаційної безпеки.

Нічна зміна аеропорту Кельн-Бонн оголосила страйк у середу ввечері, підтвердив агентству DPA секретар профспілки Verdi Озай Тарім. За його словами, у страйку беруть участь 100% працівників, які здійснюють перевірку пасажирів.



Як повідомляла профспілка, загалом страйк, який триватиме до пізнього вечора четверга, торкнеться одинадцяти найбільших німецьких аеропортів. Однак аеропорти в Мюнхені та Нюрнберзі не постраждають від страйку, оскільки співробітники служби безпеки там є державними службовцями, на яких поширюється дія іншого профспілкового контракту.

Очікується, що страйк спричинить масштабні перебої в пасажирських авіаперевезеннях.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати, збільшення пільг і надбавок за понаднормову роботу для приблизно 25 000 співробітників служби безпеки аеропортів. Протягом останнього тижня в Німеччині відбулася низка страйків.