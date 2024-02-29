ЗМІ: Німеччина перевіряє людей з подвійним громадянством, які отримували допомогу як біженці з України

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) розглядає понад 5600 випадків, коли люди з українським паспортом могли неправомірно отримати соціальні виплати в Німеччині. Німецьке видання Die Welt повідомляє, що ці випадки стосуються лише людей з «українсько-угорськими зв’язками».

Як стало відомо виданню з джерел у міграційній службі, під час перевірок, які тривають уже кілька тижнів, було виявлено лише незначну кількість підозрюваних у шахрайстві з паспортами. Більшість осіб з подвійним громадянством, які були перевірені до цього часу, очевидно, мають українські та угорські паспорти. Тільки для цієї групи буде проведена «особлива процедура з'ясування сумнівів щодо громадянства осіб, які звернулися за тимчасовим захистом».



Відомство також заявляє, що, згідно з інформацією, отриманою від української та угорської влади, на сьогодні було виявлено лише «208 осіб з угорським громадянством», а «українське громадянство було підтверджено для 1258 осіб». Міграційне відомство може тільки перевірити, чи немає ознак шахрайства.

У BAMF зазначають, що йдеться про людей із нещодавно виданими українськими паспортами, які розмовляють лише угорською мовою та можуть мати подвійне громадянство. Німецькі державні органи повинні вирішити, як бути з цими справами, бо громадяни країн ЄС, зокрема і Угорщини, не мають права на соціальні виплати у Німеччині, які отримують українські біженці.



Ще минулої осені Міністерство внутрішніх справ ФРН звернулося до федеральних земель з проханням повідомляти міграційному відомству про сумнівні випадки. За даними німецького видання Spiegel, до відомства вже надійшло 5609 повідомлень про підозрілі випадки, найбільше з Баварії (2846), далі йдуть Баден-Вюртемберг (1980), Тюрингія (697) і Нижня Саксонія (81). Міграційне відомство проводить перевірку громадянства у співпраці з українською та угорською владами.



У фракції ХДС/ХСС закликають послідовно карати такі спроби шахрайства.

«Як тільки з'ясовується, що нібито українські біженці є громадянами інших країн ЄС, вони не повинні отримувати жодної соціальної допомоги в цій країні і повинні негайно повернутися», – заявив Александер Тром (ХДС), речник з питань внутрішньої політики в Бундестазі.



За даними видання Focus, влада Баден-Вюртемберга спочатку помітила, що деякі підозрювані українські біженці мали також друге громадянство – наприклад, угорське або румунське – але приховували це при в'їзді в країну. У деяких випадках іммігранти з українськими паспортами не могли розмовляти українською або російською мовами. Також було виявлено, що багато з цих людей отримали свої паспорти в українському місті Берегове, яке розташоване біля кордону з Угорщиною.



Також раніше у Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які отримали допомогу та житло, видавши себе за українських біженців. Вони зверталися у пункти допомоги українським біженцям та розповідали, що є українцями і покинули зону конфлікту. Там їм надавали їжу, житло та фінансову допомогу. Цих людей викрили волонтери, які зрозуміли, що вони не розмовляють українською мовою. Наразі за цим фактом триває розслідування.

За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.