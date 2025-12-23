Уперше з 2011 року Німеччина депортувала до Сирії засудженого чоловіка

Німеччина депортувала чоловіка до Сирії вперше з початку громадянської війни в цій країні в 2011 році, повідомило міністерство внутрішніх справ у Берліні.



За повідомленням, сирійського іммігранта, раніше засудженого за кримінальні злочини в Німеччині, доставили літаком до Дамаска та передали сирійській владі у вівторок вранці.

«Наше суспільство має законний інтерес у тому, щоб злочинці залишали нашу країну», – заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, якого цитує пресслужба.



Депортація стала кульмінацією кількамісячних переговорів з урядом Сирії, які відображали аналогічні зусилля Берліна щодо угоди з Афганістаном.



Правозахисні групи критикують зусилля повернути мігрантів до будь-якої з країн, посилаючись на постійну нестабільність та докази порушень прав.



Німеччина припинила прямі депортації до Сирії після того, як у 2011 році спалахнула війна внаслідок жорстокого придушення продемократичних протестів режимом Башара Асада. Після того, як Асада було усунено від влади повстанцями наприкінці минулого року, у Німеччині посилилися заклики до повернення сирійських біженців додому. Але тодішній лівоцентристський уряд попередив, що ще зарано визначати, чи безпечні умови в Сирії.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца, який вступив на посаду в травні, з того часу зайняв більш жорстку позицію щодо міграції, зобов’язавшись активізувати депортації засуджених злочинців, зокрема до таких країн, як Сирія та Афганістан.