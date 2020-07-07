Німеччина виділила ще 2 млн євро на розмінування на Донбасі – посольство

Німеччина продовжує фінансувати проєкти з розмінування й очищення території на сході України від мін-пасток і боєприпасів, що не вибухнули. Додаткові два мільйони євро направляють на діяльність фонду Halo Trust у східній Україні, повідомляє посольство Німеччини.

«Проєкт, що фінансується Німеччиною, піде на користь мешканцям територіальних громад уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях (райони, підконтрольні уряду України). Окрім заходів фонду HALO Trust, Німеччина продовжує фінансувати проєкти ЮНІСЕФ з роз’яснення населенню небезпеки мін, мін-пасток, залишків боєприпасів та боєприпасів, що не вибухнули, уздовж лінії розмежування, жертвами яких знов і знов стають також цивільні особи», – йдеться в повідомленні.

За даними німецького диппредставництва, починаючи з 2016 року, Німеччина бере активну участь у гуманітарному розмінуванні й очищенні території від боєприпасів у зоні конфлікту на Донбасі: від 2016 по 2019 року уряд Німеччини виділив фінансову допомогу загальною сумою 3,7 мільйона євро на діяльність фонду HALO Trust в Україні, який 30 років в усьому світі займається розмінуванням та очищенням території від мін-пасток і боєприпасів, що не вибухнули, в зонах конфліктів.

У такий спосіб в Україні вдалося розмінувати вже 5 мільйонів квадратних метрів території, безпечно вилучивши при цьому 1 700 мін (протипіхотних та протитанкових мін), зарядів, залишків боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.