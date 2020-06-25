Що робити, якщо ненароком зайшли на мінне поле? Данська група з розмінування вчитиме дітей безпеки онлайн

Данська група з розмінування (DDG), яка працює на Донбасі, створила онлайн-курс з мінної безпеки для підлітків. Як кажуть організатори, курс орієнтований на дітей, які живуть на сході України, та має навчити їх безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами або вибухонебезпечними предметами. Курс вже безоплатно доступний за цим посиланням.

«Ми сподіваємось, що завдяки курсу діти засвоять головні правила: що робити, якщо побачили невідомий предмет на землі; як діяти, якщо ненароком зайшли на забруднену мінами територію; що робити, якщо побачили людину на мінному полі», – пояснює голова програм Данської групи з розмінування Альмедіна Мусіч. На курс вже записалися більше 1200 підлітків віком 12-17 років з підконтрольної та непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, кажуть в організації.

За даними DDG, в Україні з червня 2014 року щонайменше 638 людей загинуло і 1315 отримали поранення мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними залишками війни, і з них щонайменше 140 – це діти.

Данська група з розмінування – підрозділ Данської Ради у справах біженців (Danish Refugee Council), діяльність якої фінансує, зокрема, ЄС.