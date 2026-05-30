В аеропорту Мюнхена тимчасово призупиняли польоти через повідомлення про дрон





Роботу аеропорту Мюнхена в суботу тимчасово призупинили після повідомлення про можливу появу безпілотника поблизу летовища.

Як повідомляє AFP, близько 9:00 двоє пілотів повідомили про ймовірний дрон у районі аеропорту. Після цього, у координації з німецькою службою управління повітряним рухом, органи безпеки ухвалили рішення тимчасово закрити злітно-посадкові смуги.

На місце прибули численні поліцейські підрозділи для перевірки інформації та забезпечення безпеки.

Роботу аеропорту відновили близько 10:05. За словами представника летовища, екстрені служби не виявили жодної загрози для населення.

У жовтні минулого року аеропорт Мюнхена двічі припиняв роботу протягом доби через повідомлення про можливі безпілотники поблизу летовища.

У листопаді 2025 року агентство Reuters повідомило з посиланням на представника розвідки повідомило, що в жовтні Німеччина зафіксувала найбільшу кількість спостережень дронів над військовими базами, причому дедалі більше уваги приділяється військово-морським об’єктам.