Німеччина та Франція пришвидшують темпи вакцинації

Перший центр вакцинації, яким керують збройні сили Німеччини, перейшов на цілодобовий режим роботи, а у Франції на Великдень був відкритий величезний стадіон для вакцинації близько 9000 людей.

Міністерство оборони Німеччини повідомило у твітері, що близько 110 військових медиків дислоковані в центру вакцинації в місті Лебах у землі Саар, де вони працюють у три зміни впродовж вихідних. Інші центри вакцинації в штаті працювали протягом Великодніх свят, включаючи Великодню неділю. Центр щеплень на стадіоні у Франції також працював під час Великодніх вихідних.

Тисячі людей вишикувались для отримання щеплень у Франції, де уряд також намагається пришвидшити процес вакцинації.

Ще наприкінці грудня темпи вакцинації у цих країнах були вкрай низькими, тоді програма щеплень зосереджувалася на будинках для літніх людей.