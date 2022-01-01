Німеччина почала головувати у G7

Німеччина із 1 січня 2022 прку почала головувати у «Групі семи» (G7), найбільш промислово розвинених країн (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Великої Британії.

«Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль – віддану кліматичній нейтральності і справедливому світу», – сзаявив канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди головування.

Очікується, що найважливішою подією німецького головування стане саміт G7 26-28 червня у замку Ельмау в баварських Альпах, де Німеччина вже проводила саміт під час попереднього головування у 2015 році.

Раніше стало відомо, що посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні в 2022 році.

У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України.