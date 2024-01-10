У Німеччині пошкодження газопроводу на півночі країни розслідують як диверсію

Федеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування пошкодження газопроводу на півночі країни за підозрою у політично вмотивованій диверсії.



Газопровід є частиною критично важливої інфраструктури Німеччини. За інформацією журналу Der Spiegel, збитки від пошкоджень перевищують півтора мільйона євро. Хто здійснив диверсію – невідомо.



Газопровід ETL 180, що будується, з’єднує плавучий термінал для прийому танкерів зі зрідженим природним газом у місті Брунсбюттелі з внутрішньою енергомережею. Підприємство Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG повідомило про пошкодження на початку січня, але спочатку масштаби того, що трапилося, не були відомі.



Напередодні видання Der Spiegel повідомило, що невідомі просвердлили щонайменше вісім отворів діаметром близько десяти міліметрів. Ушкодження розташовані в різних місцях труби на ділянці завдовжки понад один кілометр. Підприємство виявило відсутність герметичності, що виникла внаслідок стороннього втручання, при електронному контролі під час пробного прокачування газу наприкінці листопада і одразу повідомила про це поліцію.

Для заподіяння пошкоджень було використано професійне обладнання, зокрема спеціальні малокаліберні свердла, повідомили слідчі Управління кримінальної поліції землі Шлезвіг-Гольштейн, через яку проходить газопровід. Спочатку отвори на сталевій трубі були помітні, після свердління їх знову закрили зовнішньої обшивкою.

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Ремонтні роботи ускладнюються погодними умовами, але найближчими днями їх повністю завершать. Паралельно буде продовжено прокладання останньої 300-метрової ділянки трубопроводу. Спочатку його введення в експлуатацію було заплановано на кінець 2023 року. Але в результаті сильних повеней у цій федеральній землі будівництво буде завершено із запізненням.



Плавучий ЗПГ-термінал у Брунсбюттелі – третій у Німеччині. Перший танкер із газом очікується вже у січні. Постачання мають замінити трубопровідний газ, який країна отримувала з Росії до 2022 року.



Прокуратура розглядає всі версії того, що сталося. Відомо, що в попередні роки будівництво газопроводу кілька разів припинялося через блокади екоактивістів.