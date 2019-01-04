Секретні дані Меркель у мережу не потрапили – речниця

Секретні матеріали офісу канцлера Німеччини Анґели Меркель не потрапили в мережу внаслідок ймовірної хакерської атаки, в результаті якої у відкритому доступі з’явилися особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій, повідомила речниця німецького уряду.

«На перший погляд, жодна конфіденційна інформація і дані не були опубліковані, це стосується і канцлера», – сказала речниця уряду Мартіна Фітц 4 січня на прес-конференції.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини відмовилися підтвердити, що оприлюднення даних, через яке скликали надзвичайне засідання ради з кібербезпеки, стало результатом хакерської атаки.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що хакери виклали в мережу особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій. За повідомленнями, атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини».