ЗМІ: Міноборони Німеччини обмежує використання гаджетів у міністерстві та в Бундесвері

Міністерство оборони Німеччини обмежує використання приватних мобільних телефонів у міністерстві та в офісах Бундесверу (Збройних сил).

Як повідомляє видання Spiegel, у середині лютого по всьому міністерству було поширено сувору директиву щодо безпеки, а також особисто зв'язалися з багатьма державними службовцями.

У директиві з питань безпеки зазначається, що з цього моменту заборонено приносити на особисті або віртуальні зустрічі, де обговорюється контент із грифом «Конфіденційно – Тільки для службового використання», приватні пристрої, такі як мобільні телефони, планшети чи смарт-годинники. Це стосується, зокрема, зустрічей, що стосуються «планування навчань/розгортання» або оперативної готовності Збройних сил Німеччини.

Перед такими зустрічами всі особисті пристрої мають бути замкнені в шафках у коридорах. Це правило також стосується офісів, де зберігаються документи з грифом «конфіденційно» або вищим. Це стосується майже всіх офісів у будівлі Бендлерблок (будівля Міноборони) у Берліні.

Spiegel пише, що так німецьке міністерство реагує на зростаючу загрозу шпигунства з боку Росії та Китаю.

Минулого року президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн констатувала, що проти Європи триває гібридна війна.

«По всьому нашому Союзу підводні кабелі були перерізані, аеропорти та логістичні вузли паралізовані кібератаками, а вибори є мішенню зловмисних кампаній впливу. Це послідовна та ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб вивести з рівноваги наших громадян, випробувати нашу рішучість, розділити наш Союз та послабити нашу підтримку України», – заявила президентка Єврокомісії.