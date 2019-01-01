У Німеччині 5 людей поранені через водія, який хотів «убивати іноземців» – поліція

Поліція Німеччини повідомляє, що п’ятеро людей були поранені, коли на них наїхав автомобілем чоловік, «в якого був чіткий намір вбивати іноземців».

Напади сталися 1 січня у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

За повідомленнями, ціллю 50-річного нападника були іноземці у чотирьох різних місцях міст Боттроп і Ессен. Серед поранених – громадяни Сирії й Афганістану.

Підозрюваного у нападі затримали. У прокуратурі заявили, що мають інформацію про те, що в нього проблеми з психікою.