Напад із ножем у Німеччині: поліція підтвердила загибель 3 людей

Поліція Німеччини підтвердила, що внаслідок нападу із ножем у Вюрцбургу на півдні країни 25 червня загинули троє людей, шестеро були поранені.

Поліція заявила, що нападника поранили і заарештували під час масштабної операції в центрі баварського міста.

Поліція ідентифікувала підозрюваного як 24-річного вихідця з Сомалі, якому відмовили у притулку. Інформації про те, чи був у нападу терористичний мотив, у поліції не надали.

Німецькі ЗМІ повідомили, що напад стався ввечері: чоловік атакував жінку, а коли перехожі намагалися їй допомогти, почав нападати і на них.