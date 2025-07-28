МЗС: українці є серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині

У Німеччині серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок, є п’ятеро громадян України, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Серед пасажирів перебували, зокрема, п’ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені, додали в МЗС.

Раніше медіа повідомили, що у Німеччині щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень у залізничній катастрофі на південному заході країни.

За повідомленнями, пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості.

Поїзд прямував із Зігмарінгена до Ульма. У поїзді було близько 100 пасажирів.







