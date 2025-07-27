У Німеччині щонайменше троє загиблих, десятки поранених унаслідок катастрофи на залізниці

У Німеччині щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень у залізничній катастрофі на південному заході Німеччини, повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Bild та агентство dpa.

Офіційних даних про число жертв, як і про причини катастрофи, поки немає.

За повідомленнями, пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості. Як випливає з фото і відео, що поширюються в мережі, рятувальникам уже вдалося дістатися місця події.

Поїзд прямував із Зігмарінгена до Ульма. «Два вагони регіонального експресу Deutsche Bahn зійшли з рейок», – повідомили у федеральній поліції у Штутгарті. У поїзді було близько 100 пасажирів.