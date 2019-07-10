У Німеччині уродженця Киргизстану засудили за участь в угрупованні бойовиків на Донбасі

Громадянина Німеччини, уродженця Киргизстану засудили до умовного терміну за приєднання до підтримуваних Росією бойовиків на сході України. Суд у німецькому Дортмунді 10 липня визнав 43-річного Алекса Д. винним у «загрозі державній безпеці» через його участь у конфлікті на Донбасі.

Підсудний зізнався, що провів два роки серед проросійських бойовиків, але заперечив участь у військовому конфлікті, заявивши, що він просто охороняв лікарню на контрольованій бойовиками території.

На суді він також заявив, що вирішив повернутися до Німеччини після того, як розчарувався в бойовиках.

Це вже другий випадок, коли в Німеччині судять учасника конфлікту на Донбасі.

У лютому суд у Мюнхені засудив громадянина Німеччини Сергія Кисельова до двох з половиною років ув’язнення за звинуваченням у тому, що він планує брати участь у воєнних діях разом із підтримуваними Росією бойовиками.

Кисельов – племінник відомого російського телеведучого, гендиректора державного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова.