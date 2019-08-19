Німеччина та Угорщина відзначили 30-річчя падіння «залізної завіси»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяли участь в урочистому богослужінні в угорському місті Шопрон. Воно було присвячене 30-й річниці відкриття кордону між Угорщиною і Австрією, яка ознаменувала падіння «залізної завіси» в Європі. Це перший візит Меркель до Угорщини з 2014 року.

На церемонії Меркель заявила, що дії Угорщини стали великим внеском в падіння Берлінської стіни і подальше об'єднання Німеччини. Вона закликала європейських лідерів ставити благополуччя Європейського союзу вище вузьких національних інтересів.

Орбан, незважаючи на розбіжності з Меркель у питаннях про біженців, високо оцінив відданість канцлера європейським цінностям.

19 серпня 1989 року Будапешт на три години відкрив кордон з Австрією. Перетинати кордон могли тільки громадяни Угорщини. Однак про це дізналися мешканці Німецької Демократичної Республіки. У них не було дозволу на перетин кордону, але прикордонники не стали затримувати бажаючих потрапити до Австрії. У результаті близько 700 східнонімецьких дисидентів змогли перебратися на Захід.

11 вересня 1989 року Угорщина офіційно відкрила кордон з Австрією для жителів Східної Німеччини. За деякими даними, завдяки цьому НДР залишили 30 тисяч чоловік. Східнонімецьке керівництво намагалося обмежити поїздки громадян в Угорщину. Це призвело до масових акцій протесту, підсумком яких стало руйнування Берлінської стіни в листопаді 1989 року.

3 жовтня 1990 року 15 округів НДР увійшли до складу Федеральної Республіки Німеччина, утворивши п'ять федеральних земель. День німецької єдності є національним святом ФРН.