Німецька компанія Rheinmetall цього літа поставить в Україну ще 20 Marder

Німецька оборонна компанія Rheinmetall цього літа поставить в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder, повідомила DPA.

За виконання замовлення уряд Німеччини заплатить суму в мільйони євро, що виражається двозначною цифрою, повідомив речник.

Після завершення замовлення Україна отримає загалом 60 Marders – 40 від Rheinmetall і 20 із запасів німецької армії.

Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць, їх виробництво вже розпочато на двох заводах у Німеччині. За словами компанії, щомісяця може бути виготовлено до 10 одиниць.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».

Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси.