У Німеччині затримали українця, якого підозрюють у співпраці з розвідкою РФ

У Німеччині затримали громадянина України Віталія М., якого підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою.

Як повідомляє пресслужба Федеральної прокуратури Німеччина, його було попередньо заарештовано в Гагені 27 березня, а 28 березня слідчий суддя видав ордер на взяття його під варту.



За даними слідства, з листопада 2025 року Віталій М., діючи від імені російської розвідувальної служби, збирав інформацію про чоловіка, який перебував у Німеччині та брав участь у бойових діях у лавах Збройних сил України після початку російської агресивної війни.

У прокуратурі припускають, що операція зі спостереження, ймовірно, також слугувала для «підготовки до подальших розвідувальних операцій проти цілі в Німеччині».

У Німеччині неодноразово повідомляли про затримання за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Наприклад, у червні 2024 року затримали трьох підозрюваних у шпигунстві за українським громадянином. Затримані – громадяни України, Росії та Вірменії. Вони підозрюються у співпраці із закордонною спецслужбою.