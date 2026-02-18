Німецький залізничний оператор зазнав кібератаки

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підтвердив, що збої в роботі його ІТ-систем та систем бронювання у вівторок були спричинені кібератакою.
У компанії не уточнили, хто міг здійснити атаку.
«Наші контрзаходи були ефективними у мінімізації впливу на наших клієнтів», – заявили в Deutsche Bahn.
Напередодні вдень проблеми у роботі додатку та веб-сайту компанії. До вівторка ввечері компанія заявила, що системи «в основному стабільні», але в середу вранці виникли подальші проблеми. Деякі тимчасові обмеження в ІТ-системах та системах бронювання все ще існували.
Залізничний оператор заявив, що це була атака розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). Метою таких атак зазвичай є шантаж або саботаж компаній чи влади, або ж політичний тиск на них.
Компанія Deutsche Bahn раніше ставала мішенню того, що, за підозрами німецької влади, було актами саботажу, зокрема йдеться про пошкодження оптоволоконних кабелів та примусову зупинку залізничного руху.
Форум