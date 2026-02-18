Німецький залізничний оператор зазнав кібератаки

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підтвердив, що збої в роботі його ІТ-систем та систем бронювання у вівторок були спричинені кібератакою.

У компанії не уточнили, хто міг здійснити атаку.

«Наші контрзаходи були ефективними у мінімізації впливу на наших клієнтів», – заявили в Deutsche Bahn.

Напередодні вдень проблеми у роботі додатку та веб-сайту компанії. До вівторка ввечері компанія заявила, що системи «в основному стабільні», але в середу вранці виникли подальші проблеми. Деякі тимчасові обмеження в ІТ-системах та системах бронювання все ще існували.

Залізничний оператор заявив, що це була атака розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). Метою таких атак зазвичай є шантаж або саботаж компаній чи влади, або ж політичний тиск на них.

Компанія Deutsche Bahn раніше ставала мішенню того, що, за підозрами німецької влади, було актами саботажу, зокрема йдеться про пошкодження оптоволоконних кабелів та примусову зупинку залізничного руху.

