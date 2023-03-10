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Поліція: в аптеці в німецькому Карлсруе заручниками стали 11 людей

Після звільнення заручників поліція повідомила, що усі вони фізично неушкоджені. Фото ілюстративне

Одинадцять людей були захоплені в заручники в аптеці в центрі німецького міста Карлсруе, повідомляє агенція DPA з посиланням на поліцію та прокуратуру.

Після звільнення заручників поліція повідомила, що усі вони фізично неушкоджені.

Наразі невідомо, скільки людей захопили заручників. Поліція заявила, що все ще з'ясовує, чи міг один із заручників бути спільником затриманого підозрюваного.

Інцидент почався вдень. У відповідь поліція провела масштабну операцію, перекривши частину центру міста. Приблизно через п’ять годин спецпризначенці увірвалися в аптеку та припинили захоплення заручників, затримавши 20-річного підозрюваного.

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