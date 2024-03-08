Це були «випробування нової техніки» – Пентагон пояснив зростання інтересу до НЛО

Сплеск інтересу до так званих неідентифікованих летючих обʼєктів (скорочено НЛО) у 1950–1960 роках пояснюється випробувальними польотами американських літаків-розвідників та випробуванням деяких космічних технологій. Такий висновок містить доповідь, опублікована міністерством оборони США.

Офіційні представники Пентагону також заявили про «відсутність свідчень», які б підтверджували, що представники уряду США стикалися зі зразками інопланетного життя.

Більшість обʼєктів, які сприймалися за НЛО, були звичайними земними розробками, стверджується в доповіді, представленій 8 березня в Конгресі США.

Пентагон, однак, визнав, що дані, оприлюднені в доповіді, не зможуть переконати значну частину людей, які вірять в інопланетних прибульців.