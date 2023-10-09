Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки за дослідження результатів ринку праці жінок

Професорка Гарвардського університету родом з Нью-Йорка Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки 2023 року за дослідження результатів на ринку праці жінок.



Її робота дала світові «нове й часто дивовижне уявлення про історичну та сучасну роль жінок на ринку праці», заявила Королівська шведська академія наук, оголошуючи нагороду, останню премію цьогорічного Нобелівського сезону.

Клаудія Голдін переглянула архіви та зібрала дані зі США за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості змінювалися з часом.

За її даними, участь заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку дев’ятнадцятого століття, але потім почала збільшуватися із зростанням сфери послуг на початку двадцятого століття. Голдін пояснила цю закономірність як результат структурних змін і еволюції соціальних норм щодо жіночих обов’язків щодо дому та сім’ї.

Протягом ХХ століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків. Голдін також продемонструвала, що доступ до протизаплідних таблеток відіграв важливу роль у прискоренні цих революційних змін, пропонуючи нові можливості для планування кар’єри.

Премія з економіки не входить до традиційних Нобелівських премій, що вручаються за заповітом Альфреда Нобеля. Її у 1968 році заснував та фінансує Банк Швеції.

Минулого року цю премію отримали колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке, економісти Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг – відзначили за дослідження банків і фінансових криз.