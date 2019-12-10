В Осло вручили 100-у Нобелівську премію миру

Норвезький Нобелівський комітет в Осло вручив соту Нобелівську премію миру. Її отримав прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.

У жовтні Нобелівський комітет вирішив присудити йому премію за «зусилля в досягненні миру й міжнародної співпраці, а зокрема, за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю». Крім того, комітет відзначив роботу Ахмеда для досягнення миру в регіонах Східної і Південно-східної Африки загалом.

На церемонії вручення премії 43-річний Абій Ахмед, наймолодший політичний лідер Африки, заявив, що безпеці в регіоні Африканського Рогу загрожують «екстремістські угруповання і глобальні військові держави». Він не уточнив, які держави чи угруповання має на увазі.

«Ми не хочемо, щоб Африканський Ріг став полем битви для супердержав чи притулком для торговців терором, відчаєм і нещастям», – додав він.

Абій, який прийшов до влади в 2018 році, здійснив масштабні політичні реформи в Ефіопії.

Лауреатів решти Нобелівських премій вручать 10 грудня на церемонії в Стокгольмі (Швеція).