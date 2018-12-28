НОК України визнав біатлоністку Юлію Джиму найкращою спортсменкою грудня

Національний олімпійський комітет України назвав найкращою спортсменкою грудня українську біатлоністку Юлію Джиму. Так у НОК відзначили перемогу Джими в першій індивідуальній гонці сезону.

«Високого визнання НОК біатлоністка удостоєна завдяки чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія), де в індивідуальній гонці вона здобула золоту медаль», – повідомляє 28 грудня Twitter-акаунт олімпійського комітету.

29 грудня в німецькому Ґельзенкірхені на традиційній Різдвяній шоу-гонці Юлія Джима захищатиме честь України разом із Артемом Примою. До речі, саме на цей один старт повернуться до змагань зірки нещодавнього минулого світового біатлону, подружня пара норвежця Уле-Айнара Бйорндалена та білоруски Дарії Домрачевої.