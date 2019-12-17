Журналістку Радіо Свобода відзначили за висвітлення участі українських спортсменів в Європейських іграх

Національний олімпійський комітет відзначив журналістку Радіо Свобода Ольгу Модіну за найкраще висвітлення участі українських спортсменів в ІІ Європейських іграх 2019 року в Мінську. Про це йдеться в повідомленні НОК 17 грудня.

За повідомленням, Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортивних журналістів, телевізійні й радіокомпанії, газети і журнали, а також електронні ЗМІ 2019-го року.

Підведення підсумків ХІХ Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» в різних номінаціях відбулося під час засідання комісії НОК «Преса та комунікації» під головуванням Олега Волкова. У роботі Комісії взяв участь президент НОК України Сергій Бубка, йдеться в повідомленні.

«Сьогодні особливе значення має підтримка спортивних ЗМІ, і хотілося б, щоб обсяг спортивного контенту в нашому інформаційному просторі лише збільшувався. Хочу відзначити плідну співпрацю Національного олімпійського комітету з представниками засобів масової інформації. У спортивних журналістах ми бачимо надійних партнерів та однодумців», – сказав Сергій Бубка.

Нагородження лауреатів конкурсу відбудеться в Олімпійському домі в лютому наступного року.