НОК: на підготовку спортсменів до Олімпіади в Токіо за два роки виділили 28 млн грн

Національний олімпійський комітет виділив понад 28 мільйонів гривень за останні два роки на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року, повідомили Радіо Свобода у прес-службі НОК.

«З метою сприяння підготовці спортсменів до Токіо-2020 у формі іменних стипендій і в рамках програми допомоги спортсменам-переселенцям Національним олімпійським комітетом виділено близько трьох мільйонів гривень. Протягом півтора року безпосередньо до старту Олімпійських ігор у Токіо НОК виплачує щомісячні стипендії 30 провідним атлетам України. Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 4 мільйони гривень», – пояснили в прес-службі НОК.

Крім того, майже 11 мільйонів гривень було надано як гранти для федерацій, 6,5 мільйона – на підвищення кваліфікації тренерів, 800 тисяч – на методичну олімпійську літературу.

«Для підготовки жіночих і чоловічих збірних України з баскетболу 3х3 до Ігор-2020 НОК надав 1,25 мільйона гривень. Ці кошти спрямовані на тренувальні збори, а також на участь у міжнародних змаганнях протягом 2019-2020 років», – повідомили у прес-службі НОК.

Також 130 українських спортсменів проходять поглиблене медичне обстеження в рамках програми наукового парку «Кардіо – плюс» та українського експерта Іллі Ємця.

XXXІІ літні Олімпійські ігри розпочнуться у Токіо 24 липня 2020 року. В Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту (50 дисциплінах). Українські спортсмени вже здобули 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та стрибках у воду.

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній Україні 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. Очолять неофіційний залік за кількість медалей США – 126 нагород, з яких 51 золота. Також у п’ятірку найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія та Велика Британія.