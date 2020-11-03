Вибори в Молдові: Усатий виступив проти чинного президента Додона

Бізнесмен Ренато Усатий, який посів третє місце в першому турі виборів президента Молдови, заявив 3 листопада, що «за жодних обставин» не підтримає в другому турі кандидатуру чинного глави держави Ігоря Додона.

Таку заяву Усатий зробив після зустрічі з колишньою головою уряду Майєю Санду, яка вийшла разом із Додоном до другого туру.

Усатий наголосив, що «двісті тисяч» його виборців проголосували проти «корупції, хабарництва, сірих схем і кульків із грошима», а Додон, на його думку, «є уособленням» усього перерахованого.

«З ним ми можемо зустрітися тільки в одному місці – в прокуратурі, де я готовий давати свідчення проти нього», – сказав бізнесмен.

Але Усатий не розповів, чи підтримає в другому турі кандидатуру Майї Санду, зазначивши лише, що продовжить переговори з нею.

Перший тур виборів президента Молдови відбувся 1 листопада. Згідно з офіційними результатами, чинний президент країни Ігор Додон, якого оглядачі вважають проросійським, набрав 32,6 відсотка голосів виборців. Майя Санду, яку називають проєвропейським політиком, набрала майже на 4 відсотки більше. За Ренато Усатого віддали свої голоси трохи менш як 17 відсотків виборців.

Другий тур виборів відбудеться 15 листопада. Напередодні четверо кандидатів, які посіли останні місця у виборчих перегонах, заявили про підтримку Санду.